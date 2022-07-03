Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна

Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что позиция комитета в отношении отстранения российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной.

«Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной. Время снять такой запрет ещё не пришло.

Мы поддерживаем украинских олимпийцев таким образом, чтобы все могли увидеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году мощную, успешную, гордую национальную сборную», — приводит слова Томаса Баха Interfax.com.ua.

Напомним, ранее Томас Бах на конгрессе Международной федерации плавания в Будапеште уже заявлял, что ещё не время снимать рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований.

Новость по теме
Томас Бах: не время отменять отстранение российских спортсменов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022