Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что позиция комитета в отношении отстранения российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной.

«Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной. Время снять такой запрет ещё не пришло.



Мы поддерживаем украинских олимпийцев таким образом, чтобы все могли увидеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году мощную, успешную, гордую национальную сборную», — приводит слова Томаса Баха Interfax.com.ua.



Напомним, ранее Томас Бах на конгрессе Международной федерации плавания в Будапеште уже заявлял, что ещё не время снимать рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований.