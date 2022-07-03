Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что позиция комитета в отношении отстранения российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной.
«Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной. Время снять такой запрет ещё не пришло.
Мы поддерживаем украинских олимпийцев таким образом, чтобы все могли увидеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году мощную, успешную, гордую национальную сборную», — приводит слова Томаса Баха Interfax.com.ua.
Напомним, ранее Томас Бах на конгрессе Международной федерации плавания в Будапеште уже заявлял, что ещё не время снимать рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований.
- 3 июля 2022
-
22:29
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:19
-
19:19
-
19:12
-
19:07
-
19:02
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
14:41
-
11:23
-
10:59
-
10:38
-
09:46
- 2 июля 2022
-
21:00
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
18:59
-
18:32
-
16:33
-
14:33
-
14:12
-
13:31