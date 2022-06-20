Томас Бах: не время отменять отстранение российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на конгрессе Международной федерации плавания в Будапеште заявил, что еще не время снимать рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований из-за сложившейся ситуации в мире, но важно помнить об объединяющей миссии спорта.
«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей… FINA следует рекомендациям, еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме — мы всемирная организация, спорт должен объединять. При этом в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за тем, что происходит. И как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс», — приводит слова Томаса Баха «Матч ТВ».
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