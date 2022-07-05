Стала известна иностранная сборная, которая примет участие в КР по спортивной гимнастике
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Сборная Беларуси будет единственной иностранной командой на Кубке России по спортивной гимнастике, сообщает «Матч ТВ».
Отметим, что в апреле в ходе чемпионата России по спортивной гимнастике старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, отвечая на вопрос о том, какие страны планируют принять участие в Кубке России, заявила: «Китай приедет обязательно, турки, Израиль, Казахстан, Египет, Армения».
Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт в Калуге с 6 по 10 июля. Спортсмены выявят сильнейшего в многоборье и отдельных видах.
Напомним, в марте этого года в связи с ситуацией на Украине Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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