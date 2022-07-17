У экс-капитана сборной Уэльса по регби обнаружили деменцию

Бывший капитан сборной Уэльса по регби 41-летний Райан Джонс рассказал, что врачи диагностировали у него деменцию. Об этом сообщает The Guardian.
В 2015 году спортсмен завершил игровую карьеру. Ранее у него обнаружили депрессию и проблемы с кратковременной памятью и забывчивостью. В декабре прошлого года ему диагностировали «вероятную хроническую травматическую энцефалопатию».
Напомним, деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.
Отметим, он – один из немногих игроков валлийской сборной, выигравших три турнира «Большого шлема». Среди уэльских игроков это удалось также сделать Джеральду Дэвису, Гарету Эдвардсу, Джуниору Уильямсу, Адаму Джонсу, Гетину Дженкинсу и Алану Вин Джонсу.
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