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У экс-капитана сборной Уэльса по регби обнаружили деменцию

У экс-капитана сборной Уэльса по регби обнаружили деменцию
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Бывший капитан сборной Уэльса по регби 41-летний Райан Джонс рассказал, что врачи диагностировали у него деменцию. Об этом сообщает The Guardian.

В 2015 году спортсмен завершил игровую карьеру. Ранее у него обнаружили депрессию и проблемы с кратковременной памятью и забывчивостью. В декабре прошлого года ему диагностировали «вероятную хроническую травматическую энцефалопатию».

Напомним, деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

Отметим, он – один из немногих игроков валлийской сборной, выигравших три турнира «Большого шлема». Среди уэльских игроков это удалось также сделать Джеральду Дэвису, Гарету Эдвардсу, Джуниору Уильямсу, Адаму Джонсу, Гетину Дженкинсу и Алану Вин Джонсу.

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