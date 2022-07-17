В Кремле прокомментировали идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков скептически отреагировал на высказывание депутата Государственной Думы Романа Терюшкова о том, что смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене.

«Полагаю, что эта идея не найдёт поддержки», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, недавно Терюшков опубликовал в своём телеграм-канале данные о том, что за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спортсмена, включённые в списки кандидатов в спортивные сборные команды России, в том числе 67 атлетов по 17 летним олимпийским видам спорта и 21 спортсмен по трём зимним олимпийским видам. На фоне этого депутат предложил, чтобы смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны была приравнена к акту государственной измены.

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