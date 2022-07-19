Карлсен не согласится играть с Непомнящим, если формат матча не изменят

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не планирует проводить матч с россиянином Яном Непомнящим за Всемирную шахматную корону, если формат не будет изменён, утверждает Chess24 со ссылкой на собственные источники. Ранее гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский сообщил, что Карлсен должен дать ответ примерно до 20 июля.



Сам норвежец говорил, что хочет сыграть с французом иранского происхождения Алирезой Фируджей. Но тот не смог выиграть Турнир претендентов — 2022, его победителем стал Непомнящий.



По данным издания, шансы на то, что Карлсен сыграет с Непомнящим, близки к нулю. По крайней мере, такова перспектива, если формат матча не будет значительно изменён. Пока официально Карлсен не говорил о своём решении.