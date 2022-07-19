Венесуэлка Юлимар Рохас взяла золото в тройном прыжке на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
Поделиться
Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас одержала победу в соревнованиях по тройному прыжку на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 15,47 м.
Второе место заняла ямайская спортсменка Шаника Рикеттс. Она показала результат 14,89 м. Тройку лучших замкнула американская атлетка Тори Франклин. Её результат — 14,72 м.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Тройной прыжок. Женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,47
2. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 14,89
3. Тори Франклин (США) — 14,72
Комментарии
- 19 июля 2022
-
06:13
-
06:13
-
06:00
-
05:54
-
04:17
-
01:45
-
00:59
- 18 июля 2022
-
22:37
-
21:53
-
20:41
-
20:05
-
18:44
-
15:26
-
12:42
-
12:31
-
12:00
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:26
-
09:14
-
06:21
-
06:10
-
06:05
-
05:51
-
00:25
-
00:18
- 17 июля 2022
-
23:41
-
21:56
-
21:13
-
20:09
-
19:28
-
18:54
-
18:30
-
18:19
Партнерский контент