Венесуэлка Юлимар Рохас взяла золото в тройном прыжке на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас одержала победу в соревнованиях по тройному прыжку на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 15,47 м.



Второе место заняла ямайская спортсменка Шаника Рикеттс. Она показала результат 14,89 м. Тройку лучших замкнула американская атлетка Тори Франклин. Её результат — 14,72 м.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Тройной прыжок. Женщины



1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,47

2. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 14,89

3. Тори Франклин (США) — 14,72