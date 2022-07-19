Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Венесуэлка Юлимар Рохас взяла золото в тройном прыжке на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Венесуэлка Юлимар Рохас взяла золото в тройном прыжке на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
Комментарии

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас одержала победу в соревнованиях по тройному прыжку на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 15,47 м.

Второе место заняла ямайская спортсменка Шаника Рикеттс. Она показала результат 14,89 м. Тройку лучших замкнула американская атлетка Тори Франклин. Её результат — 14,72 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Тройной прыжок. Женщины

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,47
2. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 14,89
3. Тори Франклин (США) — 14,72

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Тройной прыжок. Финал
19 июля 2022, вторник. 04:20 МСК
Окончено
1
Юлимар Рохас
Венесуэла
15.47
2
Шаника Рикеттс
Ямайка
14.89
3
Тори Франклин
США
14.72
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022