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Кенийка Кипьегон выиграла забег на 1500 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Кенийка Кипьегон выиграла забег на 1500 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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Спортсменка из Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон одержала победу в соревнованиях по бегу на 1500 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 3 минуты и 52,96 секунды.

Второе место заняла спортсменка, представляющая Эфиопию, Гудаф Цегай. Она показала результат в 3 минуты и 54,52 секунды. Тройку лучших замкнула великобританская атлетка Лора Мьёр. Её результат — 3 минуты и 55,28 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 1500 м. Женщины

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3:52.96
2. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 3:54.52
3. Лора Мьёр (Великобритания) — 3:55.28

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 1500 м. Финал
19 июля 2022, вторник. 05:50 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
3:52.96
2
Гудаф Цегай
Эфиопия
3:54.52
3
Лора Мьёр
Великобритания
3:55.28
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