Словенец Кристьян Чех завоевал золото по метанию диска

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей. У мужчин завершились соревнования по метанию диска. Словенский спортсмен Кристьян Чех занял первое место с результатом 71,13 метра.



На второй строчке расположился представитель Литвы Миколас Алекна. Его результат – 69,27 метра. Тройку призёров замкнул его соотечественник Андрюс Гудзюс, который отправил снаряд на 67,55 метра.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.



Эта награда позволила сборной Словении выйти на 18-е место в общем зачёте. На счету американских спортсменов, которые располагаются на первом месте в рейтинге, шесть золотых медалей. Всего у них завоёвано 18 медалей.

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