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Представительница Казахстана Нора Джеруто стала чемпионкой мира в стипль-чезе

Представительница Казахстана Нора Джеруто стала чемпионкой мира в стипль-чезе
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей среди женщин.

В стипль-чезе на 3000 метров первое место заняла представительница Казахстана Нора Джеруто с результатом 8:53.02. Для Казахстана эта золотая медаль стала первой в общем зачёте.

На второй строчке расположилась спортсменка из Эфиопии Веркуха Гетачью. Её результат – 8:54.61. Тройку призёров замкнула её соотечественница Мекидес Абебе, которая пробежала свой отрезок за 8:56.08.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.

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