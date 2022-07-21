Представительница Казахстана Нора Джеруто стала чемпионкой мира в стипль-чезе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей среди женщин.

В стипль-чезе на 3000 метров первое место заняла представительница Казахстана Нора Джеруто с результатом 8:53.02. Для Казахстана эта золотая медаль стала первой в общем зачёте.



На второй строчке расположилась спортсменка из Эфиопии Веркуха Гетачью. Её результат – 8:54.61. Тройку призёров замкнула её соотечественница Мекидес Абебе, которая пробежала свой отрезок за 8:56.08.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.