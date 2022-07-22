Шерика Джексон показала 2-й результат в истории в беге на 200 м на ЧМ по лёгкой атлетике

Ямайская легкоатлетка Шерика Джексон, которая завоевала золотую медаль в беге на 200 м на чемпионате мира в Юджине (США), показала второй результат в истории. Спортсменка преодолела дистанцию за 21,45 секунды. Это лишь на 0,11 секунды медленнее мирового рекорда, установленного американкой Флоренс Гриффит-Джойнер на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея).
Напомним, второй результат в забеге показала трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Замкнула тройку сильнейших Дина Эшер-Смит из Великобритании.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике завершится в ночь с 24 на 25 июля мск. Российские спортсмены пропускают турнир вследствие отстранения.
Легкоатлету из Якутии стало плохо на последних метрах дистанции:
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