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Бегунья с Ямайки и спринтер из США побили рекорды на 200 м на ЧМ-2022 – кто они такие, результаты

Спринтер из США на ЧМ-2022 побил рекорд. Лайлз порвал на себе майку и встал на колени
Андрей Шитихин
Спринтер из США Ноа Лайлз побил рекорд на ЧМ-2022
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А женский финал в беге на 200 метров оценил даже Усэйн Болт.

Финалы в беге на 200 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 в американском Юджине получились просто ураганными. Шерика Джексон с Ямайки и Ноа Лайлз из США показали феноменальный бег и побили два рекорда. Оценил даже Усэйн Болт.

«Бриллиант. Поздравляю!»

От женского забега на 200 м ждали ямайской зарубы между Шерикой Джексон и Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс. Одна очень быстро бежала эту дистанцию в нынешнем сезоне и уверенно прошла квалификацию и полуфинал, а другая вообще – самая титулованная спринтерша в истории. Да и ещё и обладательница огромного количества красивых париков, которые сразу выделяют её на дорожке из всех.

Шерика Джексон празднует победу на чемпионате мира

Шерика Джексон празднует победу на чемпионате мира

Фото: Andy Lyons / Getty Images

Забег получился не просто быстрым, но ещё и очень красивым. На первой 100-метровке лидировала более опытная и титулованная Фрэйзер-Прайс, но Джексон выдала феноменальную вторую стометровку. Её результат – 21,45 с. Рекорд чемпионатов мира! Второе время вообще в истории.

Быстрее бегала только американка Флоренс Гриффит-Джойнер, которая на Олимпиаде в Сеуле пронеслась за 21,34 с. Блеснув на Играх-1988, рекордсменка очень быстро ушла из спорта, а спустя 10 лет скончалась во сне от приступа эпилепсии. Её потрясающая скорость до сих пор вызывает сомнения в том, всё ли было честно, но мировые рекорды стоят.

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Хотя на этот раз всё было очень близко. Для Джексон это первая в карьере личная победа на чемпионатах мира, а Фрэйзер-Прайс увеличила свою коллекцию наград с таких турниров до 13. Невероятно просто!

Великий Усэйн Болт оценил выступление соотечественниц двумя сообщения в социальных сетях. Сначала написал «Бриллиант», сопроводив ямайскими флагами, а затем добавил «Поздравляю!»

«Я был в такой форме, чтобы побить мировой рекорд»

Рекорд самого Болта после мужского финала в беге на 200 м устоял. Но другой рекорд пал.

Ноа Лайлз стал двукратным чемпионом мира, пробежав дистанцию за 19,31 с! Он побил рекорд США, который в 1996-м установил великий «кентавр» Майкл Джонсон. Тогда на Олимпиаде в Атланте Джонсон показал 19,32 секунды, установив новый мировой рекорд.

Болт в 2008-м на Олимпиаде в Пекине скинул с рекорда 0,02 с, а через год на чемпионате мира в Берлине пробежал за 19,19! К этому достижению пока никто не приблизился.

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Лайлз не был фаворитом финала. После красивой победы на ЧМ-2019 он проиграл Олимпиаду в Токио, а в нынешнем сезоне в США блистал 18-летний Эррийон Найтон, которого эксперты сходу записали в новые короли спринта. Он ведь полтора месяца назад пробежал 200-метровку за 19,49 с!

Но Лайлз был просто в своей лиге. По своей шестой дорожке он со старта рванул вперёд, не оставив никому ни малейшего шанса. Найтон – только третий, а ещё один американец Кеннет Беднарек – второй. После финиша чемпион красиво порвал на себя майку в стиле Александра Большунова, а затем встал на колени.

Трио призёров ЧМ из США — Кеннет Беднарек, Ноа Лайлз и Эррийон Найтон

Трио призёров ЧМ из США — Кеннет Беднарек, Ноа Лайлз и Эррийон Найтон

Фото: Steph Chambers / Getty Images

«Я был в форме, чтобы побить мировой рекорд, но меня устраивает и национальный. Когда я бегал по 19,50, то думал – чёрт возьми, да как Джонсон бежал к 19,30? А Болт довёл рекорд до 19,19? Как это возможно? Теперь я понимаю», — сказал Лайлз.

Интересно, сможет ли он замахнуться на мировой рекорд? Всё-таки, между 19,19 и 19,31 большая разница. Кстати, Ноа Лайлз сделал то, чего никак не мог сделать его отец Кевин Лайлз – обыграл Майкла Джонсона. Пусть и заочно.

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Теги Другие Лёгкая атлетика Усэйн Болт •••

Заглавное фото: Steph Chambers / Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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