Легендарная Эллисон Феликс отложила завершение карьеры на ЧМ по лёгкой атлетике

Самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира американка Эллисон Феликс ещё не пробежала свой последний забег. Спортсменка примет участие в предварительном забеге женской эстафеты 4 по 400 метров на чемпионате мира в Юджине (США).

По словам спортсменки, руководство команды уговорило её отложить завершение карьеры на один забег. На этом чемпионате мира она уже помогла смешанной эстафетной команде завоевать бронзовую медаль. После этого спортсменка объявила, что это был для неё последний старт.

«Тренеры спросили, свободна ли я, и я никак не могла отказать команде», — цитирует Феликс USA TODAY.

Эллисон Феликс является семикратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой мира. Спортсменка специализируется на коротких дистанциях.