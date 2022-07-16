Самая титулованная легкоатлетка в истории ОИ и ЧМ завершила карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка американская бегунья на короткие дистанции Эллисон Феликс завершила спортивную карьеру. На чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года, который проходит в Юджине (США), она завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафеты. Для 36-летней спортсменки это 19-я медаль чемпионатов мира.
«Очень здорово, когда это происходит на домашнем стадионе. Мне всегда было немного завидно, когда спортсмен выступает в родных стенах и слышит рёв болельщиков. Сегодня было здорово, мы получили это.
Каждое поражение, каждое чувство неудачи — это возможность стать лучше. Я не ожидала услышать от моих товарищей и молодых спортсменов так много слов благодарности и поддержки. Это был эмоциональный день, состоящий из одних сообщений. Я так рада знать, что этот спорт находится в надёжных руках!» — цитирует Феликс Reuters.
Эллисон Феликс также является 13-кратной чемпионкой мира и самой титулованной легкоатлеткой в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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