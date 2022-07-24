Андерсон Питерс из Гренады стал чемпионом мира в метании копья
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Атлет из Гренады Андерсон Питерс одержал победу в соревнованиях по метанию копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 90,54 метра.
Второе место занял индийский спортсмен Нирай Чопра. Он достиг отметки в 88,13 метра. Тройку лучших замкнул чешскуий атлет Якуб Вадлейх. Его результат — 88,09 м.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание копья. Мужчины
1. Андерсон Питерс (Гренада) — 90,54
2. Нирай Чопра (Индия) — 88,13
3. Якуб Вайдлех (Чехия) — 88,09
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