Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андерсон Питерс из Гренады стал чемпионом мира в метании копья

Андерсон Питерс из Гренады стал чемпионом мира в метании копья
Комментарии

Атлет из Гренады Андерсон Питерс одержал победу в соревнованиях по метанию копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 90,54 метра.

Второе место занял индийский спортсмен Нирай Чопра. Он достиг отметки в 88,13 метра. Тройку лучших замкнул чешскуий атлет Якуб Вадлейх. Его результат — 88,09 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание копья. Мужчины

1. Андерсон Питерс (Гренада) — 90,54
2. Нирай Чопра (Индия) — 88,13
3. Якуб Вайдлех (Чехия) — 88,09

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Мужчины. Метание копья. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:35 МСК
Окончено
1
Андерсон Питерс
Гренада
90.54
2
Нирай Чопра
Индия
88.13
3
Якуб Вадлейх
Чехия
88.09
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022