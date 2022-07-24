Погачар прокомментировал то, что не сумел выиграть «Тур де Франс» в третий раз подряд

Двукратный чемпион «Тур де Франс», 23-летний словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates прокомментировал второе место в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2022. Погачар уступил лишь датчанину Йонасу Вингегору из Jumbo-Visma. Погачар не сумел в третий раз подряд выиграть престижную веломногодневку.

«Конечно, из этого Тура мы вынесем многое, и массу ошибок, которые совершили, и много хороших моментов. Думаю, у нас хороший шанс на следующий год, потому что теперь я знаю, что мы можем улучшить. С нетерпением жду новые вызовы. Мы постараемся улучшиться во многих аспектах. Думаю, мы сможем это сделать.

Я ошибся на этапе до Коль-дю-Гранон. Слишком решительно преследовал каждого, в конце концов, дорого за это заплатил. Это только одна ошибка, но, конечно, их было больше. Потом, нам очень не повезло с ковидом и до Тура, и во время гонки. Мы завершили «Тур де Франс» — 2022 только вчетвером, всего с половиной команды. Весь день можно перечислять разные причины, их мы проанализируем после Тура.

Всего один этап прошёл плохо, на других и до, и после того этапа, всё было отлично, и я в полной мере наслаждался гонкой. Не думаю, что поменяю свой стиль.

Многим хочется видеть разных победителей каждый год. Думаю, неплохо поменяться местами. Я встретился с сильным соперником, который мотивирует меня стать лучше в следующем году. Их команда прошла этот Тур почти без проявления слабостей. Они потеряли двух гонщиков. Но в итоге, эта потеря не была сильно заметна, может быть потому, что у нас не хватало четверых. Они, действительно, идеально ехали этот Тур, и поэтому выиграли.

Мы надеемся, что в следующем году нам повезёт больше, мы будем сильнее в деталях. В жизни мне нравится принимать вызовы. В этом году такой вызов я принял от Йонаса, но не смог его победить. Я очень решительно настроен перед следующими гонками, хочу преодолеть препятствия на следующем Туре.

А сейчас счастлив, что этот «Тур де Франс» закончился. Это были хорошие три недели, с многочисленными взлётами и падениями, с множеством неудач для моей команды, но борьба между мной и Йонасом за жёлтую майку была совершенно особенной. Думаю, впереди нас ждут два – три интересных года. Йонас стал на уровень выше в этой игре. Он с самого начала взял бразды правления в свои руки и стабильно проехал весь Тур. Что касается меня, белая майка – тоже особенная. Третий год подряд я повезу её домой, очень этому рад», — приводит слова Погачара Velolive.