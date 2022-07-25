Климент Колесников занял второе место на дистанции 50 м на «Играх дружбы»
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Российский пловец Климент Колесников показал второй результат в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы», которые проходят в Казани. Победу одержал Даниил Марков, который преодолел дистанцию за 22,01 секунды. Колесников уступил ему 0,05 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Жилкин. Его результат составил 22,31 секунды.
22-летний Колесников является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). Также он является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.
«Игры дружбы» — альтернативные российские соревнования. Ранее российских спортсменов отстранили от турниров, которые проводятся под эгидой Международной федерации плавания (FINA).
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