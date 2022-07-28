Видео: сёстры Аверины играют в теннис

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, представительницы России Дина и Арина Аверины выложили новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменки, которые в настоящее время проводят отпуск, играют в теннис.

«Сегодняшний день начался с тренировки. Было сложно, но интересно. Спасибо большое», — подписали они видео.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.