Видео: сёстры Аверины играют в теннис

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, представительницы России Дина и Арина Аверины выложили новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменки, которые в настоящее время проводят отпуск, играют в теннис.
«Сегодняшний день начался с тренировки. Было сложно, но интересно. Спасибо большое», — подписали они видео.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.
- 28 июля 2022
-
13:43
-
13:32
-
13:25
-
13:22
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:29
-
09:46
-
08:45
-
04:54
-
00:51
-
00:35
-
00:17
- 27 июля 2022
-
23:25
-
23:16
-
19:57
-
19:30
-
18:42
-
18:21
-
17:40
-
15:01
-
13:54
-
13:25
-
11:52
-
07:30
- 26 июля 2022
-
22:23
-
21:52
-
20:58
-
20:44
-
18:24
-
17:38
-
16:03
-
15:25
-
12:48