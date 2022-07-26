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Дина и Арина Аверины провалили международный турнир в Минске — неужели российские гимнастки больше не лучшие в мире?

Сёстры Аверины уже не лучшие в мире? Дина и Арина провалили турнир по гимнастике в Минске
Татьяна Постникова
Сёстры Аверины уже не лучшие в мире?
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Главные фаворитки Олимпиады-2020 проиграли и белорусским гимнасткам, и соотечественнице Лале Крамаренко.

В Минске прошёл турнир «Хрустальная роза» – своего рода аналог чемпионата Европы, на который из-за отстранения не смогли поехать российские и белорусские гимнастки. Соревнования проходили по привычным международным правилам и в соответствии с регламентом ЧЕ. Непривычными лишь оказались оценки, которые получали российские гимнастки, и проигрыш сестёр Авериных. Дина и Арина провалили турнир и оказались слабее не только белорусок, но и своей партнёрши по команде Лалы Крамаренко.

Неужели доминирование сестричек подошло к концу?

Травмоопасный заход

Ещё до старта турнира в сборной России произошёл неприятный инцидент. На опробовании ковра Дина Аверина подвернула ногу, из-за чего не смогла закончить программу. От боли гимнастка не сдержала слёз. Медицинский штаб сборной осмотрел спортсменку и не выявил серьёзных повреждений, поэтому спустя некоторое время Аверина снова вышла на ковёр. На последующих тренировках Дина занималась с ледяным компрессом на ноге.
Перед стартом турнира россиянка заверила, что со здоровьем у неё всё в порядке, пускай и немногословно. «Всё слава богу», – говорила Дина.

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Но после этого у Дины, а следом и у её сестры Арины всё пошло не так. На старте турнира Аверины совершенно неудачно выступили в личном многоборье. Победу в этой дисциплине одержала бронзовый призёр Олимпиады Алина Горносько – 145,550. Белоруска была лучшей со всеми предметами, кроме ленты, с которой великолепно выступила Лала Крамаренко. Она, кстати, и завоевала серебро – 143,900. Арина Аверина замкнула тройку призёров с результатом 141,450. Дина Аверина же заняла лишь пятое место (140,700), проиграв ещё одной белорусской гимнастке Анастасии Салос (141,250).

Арина Аверина

Арина Аверина

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Скажу одно, Ирина Александровна довольна… Конечно, я собой совсем не довольна и комментировать не буду», – призналась Дина.

Однако совсем без золотых медалей Дина не осталась. В командном многоборье в составе сборной России-1 вместе с сестрой и юниорками Марией Борисовой и Анной Поповой она завоевала золото. Серебряными призёрами стала команда Беларуси, а бронзовыми – девушки из России-2 (Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина и Ева Калинина).

Там же приключился ещё один инцидент. Во время упражнений с булавами белоруска Маргарита Тимошенко потеряла сознание. К спортсменке оперативно выбежала бригада врачей, а затем гимнастку, у которой текла кровь из носа, унесли с ковра. К счастью, здоровью Тимошенко ничего не угрожает.

Дина Аверина

Дина Аверина

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Белорусское доминирование

В индивидуальных упражнениях у Авериных дело не пошло. В финалы девушки отобрались лишь в двух видах: Дина в мяче и ленте, Арина – в булавах и мяче. Для сравнения, Лала Крамаренко выступила во всех упражнениях.

Тем не менее россыпи медалей не получилось. В упражнениях с обручем победила Анастасия Салос. Всего 0,50 балла ей уступила Лала Крамаренко, а тройку призёров замкнула Алина Горносько. Арина Аверина стала лишь шестой с 30 баллами, но это было и неудивительно. Спортсменка допустила две потери, плохую ловлю предмета и ошибки на повороте.

Лала Крамаренко

Лала Крамаренко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С мячом также блистали белоруски: победу одержала уже Алина, а второй стала Анастасия. Третью ступень пьедестала заняла россиянка Дина Аверина, завоевав тогда первую (и единственную) личную медаль турнира. Россиянку подвели некачественные ловля предмета и центровка на вращениях.

Результаты турнира «Хрустальная роза — 2022»
Обруч
1. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,500;
2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,450;
3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,200.
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,250;
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,000;
3. Дина Аверина (Россия) – 35,950.

Следующие два вида остались за россиянками. В булавах победу одержала Лала Крамаренко, 0,400 ей проиграла Горносько. Арина Аверина стала третьей, правда, с отставанием почти в 4 балла. На этом сказалась потеря, допущенная россиянкой – булава просто выскользнула из руки гимнастки во время шагов, – а также несколько отступов. Кроме того, во время одного из бросков булава ударилась об лоб Арины, из-за чего у гимнастки появилась шишка.

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В ленте золото также забрала Лала Крамаренко, россиянка обошла Салос почти на 2 балла. Третьей стала россиянка Мария Победушкина. Дина Аверина заняла четвёртое место, серьёзно проиграв соперницам (32,950). Изначально спортсменке вообще выставили 29,950, но после оценку поменяли.

Результаты турнира «Хрустальная роза — 2022»
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,700;
2. Алина Горносько (Беларусь) – 36,300;
3. Арина Аверина (Россия) – 32,500.
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,500;
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 34,550;
3. Мария Победушкина (Россия) – 33,100.

«Они привыкли выступать у нас»

После таких выступлений Дина совсем расклеилась и снова заплакала, в этот раз общаясь с членами сборной. И совсем не удивительно, что сёстры отказались разговаривать с журналистами, а после и не выступили на гала-шоу.

Ирина Винер же в результатах близняшек не увидела никакой катастрофы. Она даже чётко объяснила, почему гимнастки проиграли.

Алина Горносько

Алина Горносько

Фото: Toru Hanai/Getty Images

«Дина и Арина очень здорово показали свои программы. Были какие-то ошибочки, они очень давно не выступали, – пояснила Винер. – Они привыкли выступать у нас во дворце, а здесь были немножко скованными. Но они всё равно сделали всё хорошо. Белорусские гимнастки тоже блестяще выступали».

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Учитывая, что соревнования проходили по новым международным правилам, понятно, почему лучше выглядели Горносько и Крамаренко. Обе гимнастки идеально работают по действующим стандартам и способны выдавать такие баллы в трудности тела, до которых Аверины не добираются. Дине и Арине, уже возрастным спортсменкам, многое даётся непросто, особенно учитывая многочисленные травмы. Да и проведение турнира не в России показало, что не дома гимнасток наших оценивают совершенно по-другому. По словам Винер, это было по-настоящему честное судейство. Не повод ли тогда задуматься о том, что Аверины больше не лидеры мировой гимнастики?

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