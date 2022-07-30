Ван Влёйтен лидирует после 7-го этапа женского «Тур де Франс», Дронова — 19-я

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся седьмой этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Нидерландов Аннемик ван Влёйтен из команды Movistar, которая и вышла в лидеры общего зачёта.
Ранее занимавшая первое место её соотечественница Марианне Вос из команды Jumbo Visma неудачно провела седьмой этап и потеряла сразу 20 позиций в генеральной классификации.
Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad по итогам седьмого этапа поднялась на 19-е место в общем зачёте.
Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.
Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Седьмой этап. Селеста — Ле Маркштейн, 127,1 км
1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 3:47.02
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +3.26.
3. Сесиль Уттруп Людвиг (Дания, FDJ — SUEZ – Futuroscope) +5.16
25. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +18.58...
Общий зачёт после седьмого этапа
1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 23:18.31.
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +3.14.
3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) +4.33...
19. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +22.34.
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