Ромашина оценила решение FINA ужесточить допуск трансгендеров до соревнований

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Ромашина считает, что Международная федерация плавания (FINA) приняла правильное решение по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.
«Ужесточение правил допуска трансгендеров до соревнований под эгидой FINA является абсолютно правильным решением. Наша международная федерация выступила за разделение таких соревнований, чтобы трансгендеры участвовали отдельно, в своей категории. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, наверное, всё-таки мы должны придерживаться изначальных правил, правил природы», — приводит слова Ромашиной ТАСС.
Напомним, после скандальных побед трансгендера Лии Томас в женских заплывах FINA решила сделать для таких спортсменов особую категорию. Политика инклюзивности FINA предполагает, что спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Для участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений нет.
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