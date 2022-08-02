Ромашина оценила решение FINA ужесточить допуск трансгендеров до соревнований

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Ромашина считает, что Международная федерация плавания (FINA) приняла правильное решение по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.

«Ужесточение правил допуска трансгендеров до соревнований под эгидой FINA является абсолютно правильным решением. Наша международная федерация выступила за разделение таких соревнований, чтобы трансгендеры участвовали отдельно, в своей категории. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, наверное, всё-таки мы должны придерживаться изначальных правил, правил природы», — приводит слова Ромашиной ТАСС.

Напомним, после скандальных побед трансгендера Лии Томас в женских заплывах FINA решила сделать для таких спортсменов особую категорию. Политика инклюзивности FINA предполагает, что спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Для участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений нет.