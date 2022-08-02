Ирина Винер сообщила свою фамилию после развода с Усмановым
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер ответила на вопрос, как правильно звучит её фамилия после развода с российским предпринимателем Алишером Усмановым.
В браке специалист носила двойную фамилию Винер-Усманова.
«Винер», – приводит слова Винер «Матч ТВ».
Усманов и Винер находились в браке в течение 30 лет — с 1992 года. В июле текущего года стало известно, что Алишер Усманов подал иск в суд, а затем отозвал его, поскольку развестись удалось и без судебного процесса. Супруги расторгли брак в ЗАГСе. При этом не сообщалось, по какой именно причине был оформлен развод. У 68-летнего Алишера Усманова и 73-летней Ирины Винер-Усмановой нет совместных детей.
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