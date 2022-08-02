Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер сообщила свою фамилию после развода с Усмановым

Ирина Винер сообщила свою фамилию после развода с Усмановым
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер ответила на вопрос, как правильно звучит её фамилия после развода с российским предпринимателем Алишером Усмановым.

В браке специалист носила двойную фамилию Винер-Усманова.

«Винер», – приводит слова Винер «Матч ТВ».

Усманов и Винер находились в браке в течение 30 лет — с 1992 года. В июле текущего года стало известно, что Алишер Усманов подал иск в суд, а затем отозвал его, поскольку развестись удалось и без судебного процесса. Супруги расторгли брак в ЗАГСе. При этом не сообщалось, по какой именно причине был оформлен развод. У 68-летнего Алишера Усманова и 73-летней Ирины Винер-Усмановой нет совместных детей.

«Истерическое решение». Российских боссов спорта массово гонят из международных федераций «Истерическое решение». Российских боссов спорта массово гонят из международных федераций
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022