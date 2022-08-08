ФИДЕ создаст рабочую группу по допуску сборной России по шахматам на международные турниры

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в ближайшее время создаст рабочую группу по вопросу участия сборных России и Беларуси в командных международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский.
«Участники конгресса обсудили вопрос о спортивных санкциях в шахматах, в том числе об участии в командных соревнованиях ФИДЕ сборных России и Беларуси. Санкции против этих команд были приняты предыдущим советом ФИДЕ в марте 2022 года. Конгресс принял решение поручить совету в ближайшее время вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение участников конгресса и последние рекомендации МОК», — цитирует Глуховского ТАСС.
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