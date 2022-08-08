В ОКЛ пояснили ситуацию с Полстяной, отстранённой из-за отказа выйти из гражданства России

В Олимпийском комитете Латвии (ОКЛ) заявили, что не ставили ультиматумов гимнастке Елизавете Полстяной из-за её отказа выйти из гражданства России. Ранее Полстяная сообщила, что ей запретили выступать за Латвию, так как она хочет сохранить российский паспорт.

«Олимпийский комитет Латвии не выдвигал никаких ультиматумов латвийской спортсменке Елизавете Полстяной в связи с её вторым гражданством. Финансирование ведущих спортсменов Латвии из государственного бюджета контролируется Латвийским олимпийским подразделением [LOU], которое сейчас объединяет 225 ведущих спортсменов страны.

Латвийское законодательство предусматривает, что спортсмены, имеющие латвийское и российское или белорусское гражданство одновременно, не имеют права на получение средств из латвийского бюджета, включая финансирование со стороны LOU. Важно заметить — речь идёт именно о поддержке спортсменов из государственного бюджета. Отсутствие поддержки из средств государственного бюджета не означает, что спортсмену препятствуют представлять Латвию, это решение относится к компетенции Федерации гимнастики Латвии», — цитирует представителя Олимпийского комитета Латвии ТАСС.

Дарья Нагорная «дебютировала» в художественной гимнастике: