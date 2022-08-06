«Спорт вне политики – пустые слова». Латвия отстранила от ЧМ гимнастку с русскими корнями

В условиях изоляции нашего спорта, мы довольно часто говорим о смене гражданства, ведь кажется, что это единственный вариант для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях.

Но оказывается, зарубежный паспорт – не спасение. Бывшей российской гимнастке Елизавете Полстяной, выступающей за Латвию уже несколько лет, запретили участвовать в чемпионате мира.

Неужели это из-за того, что у неё российские корни?

«Хочу поблагодарить федерацию Латвии»

Елизавета Полстяная перешла в сборную Латвии весной 2018 года, хотя процесс смены гражданства начался ещё в 2016 году. Изначально спортсменка, ещё выступавшая по юниорам, не думала о переезде в другую страну, но потом на одном из международных турниров на неё обратили внимание представители Латвии и Израиля, предложив сменить гражданство. Гимнастка вместе с родителями остановила свой выбор на Прибалтике, и не без оснований. Несмотря на то, что вся семья живёт в Москве, сама Елизавета родилась в Юрмале. Кроме того, в Латвии у Полстяной немало родственников и друзей.

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

В России тогда к уходу юной гимнастки отнеслись спокойно, ведь она была одной из многих. Пускай Елизавета и занимала призовые на российских и международных турнирах, эти соревнования были не столь высокого уровня, чтобы обеспечить спортсменке место в сборной России.

«Когда мы с родителями начали серьезно обдумывать этот вопрос, то решили, что это очень хорошее продолжение моей карьеры, – признавалась Полстяная. – У меня было огромное желание выступать на международном уровне. Родители это видели, поэтому сделали все возможное, чтобы не упустить этот шанс. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить федерацию гимнастики Латвии за то, что приняли, за помощь, поддержку и веру в меня.

Нам сразу сказали, что сделать гражданство Латвии практически невозможно. Но у нас получилось, за что я очень благодарна родителям и моему крёстному. Я родилась в Латвии, и это послужило главным основанием. Плюсом стало то, что я сдала экзамен по латышскому языку. Родители и мой крестный, который живет в Латвии, проделали гигантскую работу. И спустя полтора года всё получилось. И я счастлива, что всё сложилось именно так».

В 2019 году Елизавета официально перешла во взрослую категорию. Она взяла серебро в многоборье на чемпионате Латвии и четыре золота в отдельных видах, выступала на этапах Кубка мира. А вскоре поехала на чемпионат Европы, где стала восьмой в многоборье – на тот момент это был невероятный результат. Чемпионат мира же прошёл для Полстяной менее удачно.

Спортсменка регулярно выступала на международных турнирах: с каких-то она увозила медали, где-то занимала места в топ-10 и топ-15. А для отборна на Олимпиаду в Токио гимнастке не хватило одного-единственного балла.

«Половину меня уничтожили»

На прошедшем чемпионате Европы – 2022 в Израиле, куда российские гимнастки по политическим причинам не поехали, Полстяная стала четвёртой в финале упражнений с обручем и 12-й в многоборье. После турнира у Елизавета заявляла, что готовится к чемпионату мира, а также признавалась, что хотела бы съездить в Москву к своей семье.

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«К сожалению, перед ЧМ мало стартов, так что будем думать с тренером, как построить календарь, пока еще не обсуждали. На Всемирные игры в США я не поеду, потому что отбор туда в 2019 году я не прошла. Будет Кубок вызова в Румынии в конце августа, это единственный крупный старт перед ЧМ. В календаре были турниры в Минске и Москве, но их отменили, так что, видимо, все поедем в Румынию. Возможно ли просто так съездить в Москву к семье? Пока не знаю. Безусловно, хочется увидеться с семьёй и друзьями, приехать на недельку-другую, но ещё не обсуждали этот вопрос».

Съездить в Москву у Елизаветы получилось, однако это повлекло за собой последствия. 5 августа гимнастка в соцсетях опубликовывала эмоциональный пост, в котором сообщила, что выступать на чемпионате мира она не будет.

Причину Полстяная не назвала, но о чём идёт речь, понятно.

«К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова. Впрочем, мы уже давно в этом убедились… Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать… Да, ужасно обидно – как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыло… Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Я отдавала себя всю: каждый день, каждые соревнования, выступала с температурой, травмами и т. д. – и моей главной целью было достойно представлять Латвию на международной арене!!! И неважно, что было до этого и какой статус у страны в этом виде спорта… Моя совесть чиста», – написала Елизавета в соцсетях.

В комментариях девушку поддержали не только болельщики, но и соперницы. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые прекрасно понимают боль отстранения от международных турниров, обратились к Елизавете.

«Как мы тебя понимаем. Держись, когда отойдёшь, поймёшь, что жизнь на этом не заканчивается», – отреагировали сёстры из России.

Сама Елизавета же анонсировала ещё один, не менее важный и эмоциональный пост. Его спортсменка пообещала выложить после того, как придёт в себя. Фанаты 19-летней гимнастки опасаются, что он может содержать в себе заявление о завершении карьеры. Надеемся, что они ошибаются. Ведь ещё не так давно Полстяная в список своих целей ставила участие в Олимпийских играх в Париже. Да и нечестно будет, если политика сломает судьбу девушки, по сути, никак не причастной к событиям, происходящим в мире.

Полстяная с сестрами Авериными Фото: РИА Новости

UPD: В субботу, 6 августа Елизавета действительно опубликовала второй пост в соцсетях, в котором чётко объяснила причину отказа латвийской федерации допустить её на чемпионат мира. Всё дело исключительно в политике.

«У меня два гражданства, с 2018 года являюсь также гражданкой Латвии и с того же года я выступала за сборную. В связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером. В июле я приехала в Москву, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира. По возвращении олимпийский комитет Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт России. А я не могу сделать выбор, потому что у меня в России семья, друзья.

После этого латвийская федерация вычеркнула меня из заявки на чемпионат мира. Мне очень обидно, на мой взгляд, я немало для Латвии сделала».