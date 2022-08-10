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Олимпийский чемпион Юрий Бережко пополнил состав новосибирского «Локомотива»

Олимпийский чемпион Юрий Бережко пополнил состав новосибирского «Локомотива»
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Волейбольный клуб «Локомотив» завершил комплектацию состава к новому сезону. 10 августа команду пополнили два доигровщика: заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Лондона 2012 года Юрий Бережко и мастер спорта Омар Курбанов, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Предыдущим клубом 38-летнего Юрия Бережко был «Зенит-Казань». Омар Курбанов ранее выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Молодой доигровщик является чемпионом Европы U20 (2020) и серебряным призёром чемпионата мира U19 (2019).

В минувшем сезоне новосибирский «Локомотив» стал серебряным призёром чемпионата России. Предварительный этап Суперлиги в сезоне-2022/2023 пройдёт с 1 октября по 24 марта в два круга по системе «каждый с каждым дома и на выезде».

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