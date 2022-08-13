Чемпионка России Аплачкина: мы видим, что даже после слов Ласицкене ничего не меняется

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина высказалась о письме Марии Ласицене президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, где она обвинила его в дискриминации по наличию российского паспорта.

«Ласицкене, Сидорова и Шубенков уже многого, если не всего, добились. И они могут позволить себе говорить больше и смелее, чем другие. Но когда ты просто чемпион России… Многие могут спросить – а кто ты такой вообще? Мы же все видим, что даже после слов олимпийской чемпионки ничего не происходит, что я могу сделать? Ну и как по мне, обращаться на тот уровень просто бесполезно», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.