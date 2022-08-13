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Маргарита Мамун поделилась планами на ближайший месяц

Маргарита Мамун поделилась планами на ближайший месяц
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась планами на ближайший месяц.

«Будет два мастер-класса в конце августа в Подмосковье. Мастер-классы, конечно, более интересны, потому что там три часа работы с предметами. Но при этом там принимают участие уже профессиональные гимнастки, хотя иногда бывало, что принимали участие в моих мастер-классах и мамы, и просто любители художественной гимнастики, которые никогда не тренировались, бывали сыновья тренеров (улыбается) и даже беременные тренеры, которым всё это было интересно.

Также я буду гостьей на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Благодаря этому Кубку я узнала, что такое сап, и даже принимала два года назад участие в соревнованиях в звёздном заезде. По сей день я люблю сап, это классно.

Буду ли я на Кубке братьев Агеевых в качестве участницы? В этом году нет, мы просто придём с сыном в гости, потому что он обожает эту атмосферу. Там будет много звёзд, спортсменов и также будет очень классный звёздный заезд, но я сказала, что я больше не погребу на скорость (смеётся). У меня очень слабые руки, у гимнасток в целом очень слабые руки, и гребля это чисто ради кайфа своего. Я Насте сказала, что буду с воды за всех болеть и всем махать рукой (улыбается).

Это ближайший месяц, а дальше планируем поездки, но это я люблю анонсировать ближе к делу в своих соцсетях», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпиаду». Разговор с Маргаритой Мамун «Из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпиаду». Разговор с Маргаритой Мамун
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