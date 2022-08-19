Олимпийский чемпион Ингебригтсен назвал журналиста идиотом после триумфа на ЧЕ

Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров норвежец Яков Ингебригтсен после выступления на чемпионате Европы назвал идиотом журналиста одного из норвежских изданий, который ранее посчитал поведение титулованного бегуна «немного высокомерным».

Легкоатлета спросили, почему он после победы на дистанции 5000 метров уделил внимание только представителю одного издания, проигнорировав остальную прессу, и что он думает о критике журналиста в свой адрес.

«Он звучит как идиот. Не понимаю, чего он хочет. Ему стоит сосредоточиться на более важных вещах, а именно говорить о беге», — приводит слова Ингебригтсена VG.

Ингебригтсен завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене (Германия). Ему не было равных в беге на 1500 и 5000 метров.