Четыре россиянки сыграют в женской серии Гран-при по шахматам

Российские шахматистки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк и Полина Шувалова вошли в число 16 участниц серии Гран-при сезона-2022/2023, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Серия состоит из четырёх турниров с классическим контролем времени, но каждая из шахматисток должна принять участие только в трёх из них. Вчетвером россиянки сыграют на первом этапе в Казахстане (Нур-Султан, 17-30 сентября 2022 года) и на заключительном в Польше (Быдгощ, май 2023 года). На этап в Германии (Мюнхен, 1-14 февраля 2023 года) отправится только Костенюк, которая пропустит этап в Индии (март 2023 года).

Общий призовой фонд каждого этапа составит € 80 тыс., ещё € 80 тыс. будут распределены между восемью сильнейшими по итогам соревнований в соответствии с набранными очками.

Две лучшие шахматистки по итогам четырёх этапов получат право сыграть в турнире претенденток сезона-2023/2024.