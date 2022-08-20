Японские чиновники опасаются, что скандал со взятками лишит страну проведения ОИ-2030

Президент Олимпийского комитета Японии (JOC) Ясухиро Ямасита выразил обеспокоенность в том, что скандал, связанный со взятками во время ОИ-2020 в Токио, может повлиять на решение МОК в выборе города для проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Японский Саппоро находится в списке городов на проведение ОИ-2030.
17 августа стало известно, что экс-главу оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси задержали по делу о взятке от ретейлера AOKI, занимавшегося спонсорством Олимпийских игр. Помимо Такахаши, прокуратура арестовала ещё трёх человек, связанных с предполагаемой схемой взяточничества.
«Такое событие вызывает сожаление. Я сделаю всё возможное, чтобы свести к минимуму воздействие этого скандала на решение МОК», — приводит слова Ямаситы Inside the games.
До этого японский политик Тошиаки Эндо заявлял, что инцидент может испортить репутацию Японии и повлиять на решение МОК.
Саппоро считался лидером среди городов в заявке на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Конкурентами японского города являются Солт-Лейк-Сити и Ванкувер.
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