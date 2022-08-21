«В перерывах между грудным вскармливанием». Дарья Клишина опубликовала фото из бассейна

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото. Клишина позирует в бассейне.
«В перерывах между грудным вскармливанием», — подписала фото Клишина.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, Клишина имеет в своём активе бронзу чемпионата Европы — 2014.
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