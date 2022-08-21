«Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» переиграл московский «Локомотив» со счётом 3:1 и завоевал золотые медали чемпионата России по пляжному футболу.
Дублем в составе чемпионов отметился Игорь Бриштель. Ещё один мяч записал на свой счёт Егор Ремизов. У «Локомотива» отличился Брендо. Игрок «Кристалла» Родриго был признан MVP чемпионата России – 2022.
Бронзовая награда досталась московскому ЦСКА. Армейцы в результативном матче за третье место оказались сильнее «Спартака» — 7:6. Михаил Семёнов в составе бронзовых призёров оформил хет-трик, два мяча забил Эду Суарес, по одному разу ворота соперника поразили Дмитрий Басов и Николай Крышанов. За «Спартак» трижды отличился Андрей Котенев, а Антон Шкарин, Анатолий Рябко и Денис Пархоменко забили по одному мячу.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Санкт-Петербург. Финальные матчи
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 7:6 (0:0, 5:3, 2:3).
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