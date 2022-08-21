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Олимпийский чемпион Рылов дисквалифицирован на спартакиаде на дистанции 100 м на спине

Олимпийский чемпион Рылов дисквалифицирован на спартакиаде на дистанции 100 м на спине
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Российский пловец, четырёхкратный чемпион Европы Евгений Рылов дисквалифицирован на дистанции 100 м на спине в полуфинале спартакиады-2022.

Рылова отстранили из-за фальстарта. Финал соревнований в этой дисциплине запланирован на 22 августа.

Евгений Рылов специализируется в плавании на спине. Российский пловец дважды становился чемпионом мира на дистанции 200 м, три раза выигрывал чемпионат Европы на короткой воде и четырежды побеждал на европейском первенстве в Глазго.

Всероссийская спартакиада стартовала 10 августа. Соревнования продлятся до 2 октября. 20 августа в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

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