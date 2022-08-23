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Белорусскую гимнастку Алину Горносько не допустили к турниру в Венгрии

Белорусскую гимнастку Алину Горносько не допустили к турниру в Венгрии
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Чемпионка мира 2021 года в упражнениях с лентой, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в многоборье, белорусская гимнастка Алина Горносько не примет участия в соревнованиях Gracia Cup в Будапеште (Венгрия).

«Я прошу прощения у всех болельщиков. Я не приеду на ближайший Gracia Cup в Будапеште. Мой мастер-класс будет отменён. Мне очень жаль. Я готовилась и ждала встречи с вами. Но, к сожалению, не по моей вине. Сейчас продолжу восстановление и тренировки, надеясь на лучшее», — написала Алина в социальных сетях.

Сообщается, что Венгерская федерация гимнастики запретила сборной Беларуси принимать участие в клубных соревнованиях Gracia Cup, несмотря на отсутствие каких-либо запретов. Соревнования пройдут 27-28 августа.

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