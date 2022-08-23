Евгений Кузнецов — об отстранении: это молодым спортсменам тяжело, мне уже не так напряжно

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в прыжках в воду Евгений Кузнецов оценил своё выступление на Спартакиаде-2022.

Кузнецов стал сильнейшим в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, а затем в паре с Никитой Шлейхером и в синхронных прыжках.

«Очень доволен выступлением, как в индивидуальном виде, так и в синхроне. В индивидуале была только одна небольшая ошибка на 3,5 оборота назад. В целом всё прошло без грубых ошибок. На данный момент усталость небольшая чувствуется, но устали всё равно не полностью. Раньше были Мировые серии, там изматываешься намного сильнее из-за длинных перелётов. Передвигаться по стране намного удобнее.

Начинаю ли уже думать о новом сезоне? Пока нет, потому что от нас ничего не зависит, находимся в подвешенном состоянии. Что будет – то будет. Мне доставляет огромное удовольствие выступать что на федеральном, что на международном уровне. Я уже наездился по миру так, что Mamma Mia! Это молодым спортсменам тяжело, мне уже не так напряжно. Очень приятно, что приходят зрители, где бы мы ни выступали по стране. После ковидных лет всё выглядит круто, много детей. Здорово, что они следят за спортом», — приводит слова Кузнецова Metaratings.