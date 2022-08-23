Чимрова — о Спартакиаде: не хватает драйва, потому что нет рядом иностранных соперников

Многократный призёр чемпионатов мира и Европы Светлана Чимрова прокомментировала своё выступление на Спартакиаде-2022.
Чимрова стала второй в заплыве на 200 метров баттерфляем, уступив рекордсменке России среди юниоров Анастасии Марковой.
«Для меня это довольно странный старт. Я после отдыха, не готовилась, не тренировалась, и, что удивительно, более-менее результат! Обстановка тут хорошая, бассейн приятный. Не могу сказать, что похоже на международные соревнования или хотя бы чемпионат России, потому что мало народу. Но в целом — очень приятно находиться здесь. Хотелось бы, чтобы турнир был получше, но мы уже привыкли, что у нас таким образом проходят соревнования. Может быть, не хватает драйва, но думаю, это потому, что нет рядом иностранных соперников. Международные турниры сейчас, на самом деле, не смотрю. Не вижу в этом смысла. Я там не нахожусь, а переживать на тему, могла бы я быть там в тройке призёров, не хочу», — сказала Чимрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург
Женщины. 200 м
1. Анастасия Маркова (Вологодская область) – 2.08,83.
2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 2.10,39.
3. Софья Чичайкина (Самарская область) – 2.14,01.
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