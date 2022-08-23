«Хочу Асхабадзе в глаза посмотреть». Саутин — о финансировании «Факела»

Двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин рассказал, что деньги, которые должны были выделить на прыжковый бассейн в Воронеже, достались футбольному «Факелу», выступающему в Российской Премьер-Лиге.
«Слежу ли за «Факелом» в родном Воронеже? Начал следить. Деньги, которые должны были выделить на мой проект, отдали как раз «Факелу». Устал уже строить бассейн и чего-то добиваться. В Воронеже есть и другие виды спорта, покруче футбола, но область решила так, а не иначе.
При новом руководстве в «Факеле» всё непросто. До скандала дошло: председатель спортуправления в очереди за билетами на футбол стоял. Нет никаких пригласительных, все только за деньги, через кассу.
Стиль Романа Асхабадзе, говорите? Точно, есть такой. Пока не знаком, но хочу ему в глаза посмотреть. Меня тоже предупредили: в списки внесли, но билет придётся покупать. А я и не рвусь особо, времени нет, хотя играет «Факел» нескучно. Вернусь из Казани — снова стану тему финансирования поднимать. 20 лет не могу построить в городе прыжковый бассейн, позор просто. Ванна 25 на 25 и хороший зал, больше ничего не нужно. Но обновить стадион, видимо, важнее. Губернатор поддерживает футбол и хоккей, до прыжков в воду очередь не доходит, пока не зайдёшь и лично не напомнишь», — приводит слова Саутина «Матч ТВ».
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