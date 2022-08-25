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Пловцы Бородин и Курцева одержали победы на Спартакиаде-2022

Пловцы Бородин и Курцева одержали победы на Спартакиаде-2022
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На Спартакиаде-2022 в Санкт-Петербурге разыграны три комплекта наград в плавании. На дистанции 400 м комплексом первенствовал Илья Бородин, в заплыве на 1500 метров вольным стилем лучшей была Яна Курцева. В женской кролевой эстафете 4х100 м победила команда Санкт-Петербурга, за которую выступали Дарья Устинова, Дарья Татаринова, Влада Егги и Яна Шакирова.

Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург
Мужчины. Комплекс. 400 м

1. Илья Бородин (Брянская обл.) – 4.11,81.
2. Максим Ступин (Москва) – 4.13,60.
3. Артём Воробьёв (Саратовская обл.) – 4.24,16.

Женщины. Вольный стиль. 1500 м

1. Яна Курцева (Волгоградская обл.) – 16.33,49.
2. Маргарита Ершова (Волгоградская обл.) – 16.34,67.
3. Полина Козякина (Волгоградская обл.) – 16.35,21.

Эстафета, 4х100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург – 3.43,60.
2. Москва – 3.45,64.
3. Новосибирская область – 3.47,60.

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