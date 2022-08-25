Команды Москвы и Татарстана сыграют за золото женского волейбольного турнира Спартакиады

На Спартакиаде-2022 завершились матчи кругового этапа соревнований женских волейбольных команд. По итогам семи туров финалистами стали команды Москвы и Татарстана. Столичная команда выиграла шесть из семи матчей, на счету волейболисток из Татарстана пять побед. За бронзу сыграют команды ФТ «Сириус» и Калининградской области.

Матч за третье место и финал пройдут в субботу, 27 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Спартакиада-2022. Волейбол. Женщины

7-й тур

Свердловская обл. – Калининградская обл. – 0:3 (14:25, 16:25, 25:27)

Тульская обл. – Санкт-Петербург – 3:0 (25:18, 25:21, 29:27)

Татарстан – Москва – 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 11:25)

Саратовская обл. – ФТ «Сириус» – 0:3 (21:25, 13:25, 18:25)