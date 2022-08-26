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Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 26 августа

Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 26 августа
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26 августа стартует чемпионат мира по волейболу – 2022, который пройдёт в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Две лучшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места пройдут дальше.

В первый игровой день пройдут матчи 1-го тура в группах В, С и D.

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Первый групповой этап. 26 августа, пятница (время – московское)

Группа B. Бразилия – Куба – 12:00
Группа B. Япония – Катар – 15:00
Группа C. США – Мексика – 18:30
Группа D. Франция – Германия – 18:30
Группа C. Польша – Болгария – 21:30
Группа D. Словения – Камерун – 21:30

Календарь ЧМ по волейболу среди мужских команд
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