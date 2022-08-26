Сборная Бразилии одержала волевую победу над Кубой в первом матче мужского ЧМ по волейболу

В матче-открытии чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года, который проходит в Польше и Словении, сборная Бразилии оказалась сильнее команды Кубы. Для выяснения победителя на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) потребовалось пять партий, бразильцы проиграли первые две. В решающем сете кубинцы имели матчбол при счёте 14:13. Итоговый результат – 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)

В следующем туре волейболисты из Кубы сыграют с командой Катара, а бразильцы будут противостоять сборной Японии. Встречи пройдут 28 августа.



Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.