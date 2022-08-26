Прыгун в длину Александр Меньков зимой планирует переквалифицироваться в спринтера

Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков заявил, что в зимнем сезоне планирует уделить внимание лечению старых травм, поэтому на время переквалифицируется в спринтера.

Меньков занял третье место с результатом 7,78 метра в легкоатлетическом турнире Спартакиады-2022 в Челябинске. Первенствовал Артём Примак (7,84), вторым стал Данил Чечепа (7,81).

«Ахиллы пока не дают мне возможности далеко прыгать, поэтому такие результаты. Из-за травм не получается ни бежать, ни прыгнуть. Хотя физически готов.

Сейчас я немного отдохну, а к зимнему сезону планирую перейти в спринт. Хочу чуть-чуть забыть прыжки и эти ударные нагрузки. Мне необходимо правильно полечиться, но не исключаю, что на один старт выйду как прыгун. Прыжки никуда не денутся, нужно просто быстро разбежаться.

Из моих результатов можно сделать вывод, что ещё есть в чём прибавлять мне. Останавливаться сейчас смысла нет, через два года очередная Олимпиада. Я надеюсь, что всё-таки дадут мне возможность побороться. Есть ещё два года, чтобы восстановиться нормально», — приводит слова Менькова ТАСС.

31-летний Меньков в последний раз имел возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе в сезоне-2017.