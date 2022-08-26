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Андрей Минаков: дом для меня это Россия, а не США

Андрей Минаков: дом для меня это Россия, а не США
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Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, рассказал, возникают ли у него проблемы с въездом и выездом из США, где он получает образование.

«Нет ли проблем с возвращением домой в США? Первое: дом для меня — это Россия, а не США. США — это сейчас место учёбы. Второе: проблем с выездом у меня не было, проблемы могли возникнуть со въездом. Я не хотел рисковать, но благо мы получили все документы, все разрешения на въезд. Так что проблем не будет. Сейчас у меня будет полторы недели отпуска, я решил его в этом году провести дома. Поеду в Москву, развеюсь, увижу всех своих друзей, а потом с чистой совестью поеду работать в США», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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