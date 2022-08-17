«У него причудливый дар – его тело». Гениальный пловец из Румынии бьёт «вечные» рекорды

Давид Попович в свои 17 лет просто выносит всех конкурентов. Что позволило ему стать таким особенным?

В мире плавания появился новый вундеркинд и гений, который умудряется затмить самого Майкла Фелпса! В 16 лет румын Давид Попович дважды побил мировой рекорд на ЧМ среди юниоров и едва не завоевал медаль Олимпиады. А в свои 17 он, будучи уже двукратным чемпионом мира, побил мировой рекорд по взрослым на 100 метрах кролем, который держался 13 лет!

«Мне льстит, когда меня называют ракетой»

В 2022 году Давид Попович стал настоящей звездой мирового плавания. 17-летний румын в июне сенсационно выиграл два золота чемпионата мира, став самым молодым чемпионом мира за последние 15 лет. Удивительной стала не просто победа ранее безвестного пловца, а то, что лучшим он стал в весьма непростом сочетании дистанций: 100 и 200 метров кролем. Ранее подобное на чемпионатах мира удавалось лишь однажды – в 1973 году американцу Джиму Монтгомери. Сразу после этого триумфа Давид выступил на юниорском ЧМ, где завоевал четыре золота и просто уничтожил своих сверстников.

Давид Попович Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

«Мне льстит, когда меня называют Румынской ракетой. Я обычный парень, который быстро плавает, с необыкновенными людьми, стоящими рядом. Я не настраивался на победу и не знал в воде, насколько быстр относительно других. Это было не то соревнование, к которому я готовился чрезвычайно усердно, и это вселяет в меня оптимизм. Я в хорошей соревновательной форме, но знаю, что могу плыть быстрее. Посмотрим, когда это случится. У меня впереди долгий путь», – признавался Попович после побед.

Неудивительно, что после такого Попович был одним из главных фаворитов и на победу на чемпионате Европы. Чудо Давид сотворил уже на 100-метровке. Проходя квалификацию и полуфинал, юный пловец побил сначала рекорд соревнований, установленный в прошлом году Климентом Колесниковым, а затем рекорд Европы, также принадлежавший россиянину. Настоящей феерией стала победа Поповича в финале, где он побил «вечный» мировой рекорд!

Прошлое достижение было установлено Сезаром Сьело в 2009 году, в эпоху, когда популярны были закрытые плавательные костюмы, признанные потом разновидностью технического допинга. Из-за этого, казалось, что рекорд бразильца (46,91), который никто не мог превзойти долгие годы, так и останется «вечным». Но Давид сделал невозможное, проплыв за 46,86!

Все ждали, что мировой рекорд падёт и на 200 метрах, но достижение Пауля Бидермана, установленное в ту же эпоху костюмов, пока устояло. Попович выиграл, но превзошёл лишь рекорд чемпионатов Европы.

«Я не знал, что плавать – это весело»

Конечно, во многом стать гениальным пловцом Давиду помогло его собственное тело. Румын как будто был рождён для плавания: при росте 190 см его размах рук составляет 205 метров, а размер ноги – 48-й!

«У него причудливый дар – это его тело: огромные руки, огромные ноги, физически он устроен иначе, – говорил двукратный олимпийский чемпион Бретт Хоук. – У Давида талант – зайти в воду и быть не похожим ни на кого. У него есть чувство воды, это его стихия. Это Стеф Карри, бросающий трёхочковый. Вы никогда не повторите это. Можете пробовать, но не повторите».

Попович на дистанции Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Однако никакие антропометрические данные не помогли бы Поповичу, если бы не кропотливая работа с тренером. Вообще, парень пришёл в плавание в четыре года по совету врача, дабы исправить небольшой сколиоз. Вскоре стало ясно, вода – стихия Давида, а вот дисциплина – не совсем. Юный пловец хотел плавать в своём темпе и по своему желанию, а не так, как говорил тренер.

В девять лет родители перевели Давида в Aqua Team Bucuresti, где он и познакомился со своим будущим наставником Адрианом Радулеску. На тот момент 23-летний Радулеску был не слишком опытным тренером и работал в школе в качестве волонтёра. Но уже тогда специалист увидел недюжинный потенциал в парне и довольно быстро нашёл подход к нему, с помощью науки и разных исследований показав, как он может развить свои навыки.

«Ему было скучно плавать на длинные дистанции, – рассказывал Радулеску. – Он останавливался, играл с очками, просился в туалет, жаловался, что болит голова, плечо или живот. Но плавал невероятно быстро для того количества и качества тренировок, которое я мог из него выжать. Он был высоким ребенком, но не выше других. Он не был самым сильным. Он еле отжимался, хотя ребята рядом делали по 100 раз. Но в нём было что-то особенное».

Между Поповичем и Радулеску установились доверительные отношения: во время тренировок они могли шутить, смеяться и слушать музыку, а Давид стал называть своего наставника мистером Ади. «До того, как я встретил мистера Ади, не знал, что плавать — это весело», – признавался пловец.

«Мышцы важны, но мозг – это главное»

Уже через год усилия мистера Ади стали окупаться – вундеркинд Попович стал выигрывать на соревнованиях у своих сверстников, а также бить рекорды в своём возрасте. И результаты только улучшались!

Увидев такой прогресс своего сына, родители Давида решили помочь ему. Отец Михай ушёл со своей работы в области продаж, а мать Джорджетта, которая работает психологом, прошла антидопинговые курсы, чтобы проверять всё, что ест и пьёт её ребёнок. Несмотря на такое участие, родители никогда не давили на сына. Михай и Джорджетта никогда материально не поощряли победы своего ребёнка и не обсуждали его результаты, а также специально не вывешивали все его медали на видное место. Для них главным было лишь то, что Давид наслаждается плаванием и чувствует себя хорошо.

Такой подход вкупе с тренерской работой помог Поповичу не убиваться на тренировках, чтобы выступать на соревнованиях лишь ради победы, а плавать в удовольствие. Так, с удовольствием в 16 лет он выиграл три золота на юниорском ЧМ, а затем отобрался на Олимпиаду в Токио, став самым молодым атлетом в сборной Румынии. На Играх он пробился в два финала, и на 200 метрах кролем чуть-чуть уступил третьему месту – 0,02 секунды.

Попович после финиша Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После Олимпиады Давид был признан лучшим молодым атлетом Европы, а ведущие американские университеты открыли за ним настоящую охоту. Правда, сам спортсмен решил остаться в Бухаресте, где планирует после школы поступать в местный университет на факультет психологии.

«Мне нравится изучать поведение людей. Я знаю, чего может достигнуть человек, если правильно использует разум. Мышцы тоже важны, но мозг – главный инструмент хорошего спортсмена», – пояснял Попович.

Подобное мышление и стало залогом успеха юного гения. И, кажется, в будущем нам стоит ждать других невероятных достижений Поповича.