Пловец Андрей Минаков перед стартом на Спартакиаде-2022 переболел коронавирусом
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Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, рассказал, что незадолго до старта Спартакиады перенёс заболевание коронавирусом.
«Болезнь перенёс в очень странной форме. Не было привычных признаков: температуры, першения в горле, потери запаха. Однако это физически дало о себе очень сильно знать. Любые движения, любые физические нагрузки давались очень тяжело, в особенности самые обычные действия: разминка или подъём по лестнице. Появлялась одышка после этого. Я до этого был одним из немногих, кто не болел коронавирусом. Но теперь и меня эта болезнь настигла», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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