«Россию надо отстранить не на год, а навечно». Украинские синхронистки дорвались до золота

На проходящем в Риме чемпионате Европы по водным видам спорта украинки завоевали восемь золотых наград в синхронном плавании, повторив успех сборной России на аналогичном турнире 2018 года. Фактически сборная Украины выиграла все дисциплины, в которых принимала участие.

Нет никаких сомнений, что если бы в Италию пустили непревзойдённых русалок из России, то этот огромный золотой запас достался бы нашим девушкам. Потому что побеждать их можно, только если они не приехали.

Рекордное выступление Украины

Всего в синхронном плавании было разыграно 12 комплектов наград. Восемь золотых медалей завоевали спортсменки из Украины. Они стали лучшими в технической и произвольной программе групп, в технической и произвольной программе соло среди женщин, в двух видах программы женских дуэтов, выиграли «хайлайты» и комбинированную программу. В соревнованиях смешанных пар и мужском соло украинские спортсмены не выступили.

Наиболее внушительную медальную коллекцию собрала Марта Федина – у неё сразу шесть побед: она блистала как в соло-дисциплинах, так и в группах.

Два месяца назад, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште синхронистки из Украины выиграли первое в истории своей страны золото чемпионатов мира. На чемпионате Европы представительницы Украины продолжили ставить новые для своей страны рекорды. В период отстранения сильнейших в мире российских синхронисток именно украинкам удалось прервать многолетнее доминирование России в этом виде спорта.

«Это очень слабое наказание»

Марта Федина жёстко высказалась об отсутствии россиянок на турнире:

«FINA – одна из последних спортивных международных организаций, которая отказала россиянам и белорусам в участии на соревнованиях. Во многих федерациях это сделали сразу, а FINA очень долго тянула с этим решением. Но мы всё время им писали. В итоге россиян таки отстранили. Не могу сказать, что мы очень сильно рады, потому что это такое событие, которое должно было произойти. Было очевидно, что их надо отстранить от всех соревнований. И я считаю, что не на год, а на всю жизнь. Что они делают с нашей страной, людьми, семьями, детьми, я не представляю… Это очень слабое наказание».

До этого чемпионата Европы лучший результат украинские синхронистки показали в 2020 году. Тогда им удалось занять второе место в медальном зачёте, завоевав четыре золотые и четыре серебряные награды. Победы опять же были в тех дисциплинах, где не выступали российские спортсменки.