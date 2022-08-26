«Испытываю чувство несправедливости». Минаков — об отстранении от международных стартов

Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, 20-летний российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, назвал несправедливостью отстранение отечественных спортсменов от международных стартов летнего сезона.

«Я, скорее, просто отслеживаю результаты. Прям смотреть-смотреть не получается. Разумеется, обидно, что нас там нет. Я не один испытываю это чувство несправедливости. В моём понимании российские спортсмены должны выступать. Я считаю, что это несправедливо, что нас не допустили.

Возможное отстранение от Олимпиады в Париже? Во-первых, до неё ещё много времени. Сейчас всё меняется буквально каждый день, ты не знаешь, что будет через неделю, не то что через два года! Даже если случится что-то плохое, то у меня есть преимущество — это возраст. Мне кажется, даже если в Париже всё сложится неудачным образом, у меня будет ещё один выстрел в Лос-Анджелесе, а дальше — в Австралии. В этом плане я относительно спокоен. Но опять же, я всей душой и сердцем надеюсь, что справедливость восторжествует, у нас всех будет возможность показать себя в Париже, и всё будет согласно олимпийской хартии, где говорится, что спорт должен быть вне политики!» — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.