Колесников и Чикунова одержали победы в заключительный день Спартакиады-2022 по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился турнир Спартакиады-2022 по плаванию. В заключительный день победы в индивидуальных видах одержали Климент Колесников, Александр Егоров, Александр Кудашев, Мария Каменева, Валерия Саламатина, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова.
Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Климент Колесников (Москва) – 48,16.
2. Александр Щёголев (Санкт-Петербург) – 48,72.
3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 49,09.
1500 м
1. Александр Егоров (Москва) – 15.14,53.
2. Александр Степанов (Московская обл.) – 15.14,63.
3. Сергей Семёнов (Москва) – 15.20,65.
Баттерфляй. 200 м
1. Александр Кудашев (Самарская обл.) – 1.56,09.
2. Александр Харланов (Пензенская обл.) – 1.57,27.
3. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 1.58,07.
Женщины. Вольный стиль. 50 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 24,31.
2. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 24,88.
3. Розалия Насретдинова (Москва) – 25,20.
200 м
1. Валерия Саламатина (Татарстан) – 1.57,53.
2. Анастасия Гуженкова (ХМАО-Югра) – 1.59,59.
3. Дарья Муллакаева (Москва) – 2.01,78.
Баттерфляй. 100 м
1. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,97.
2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 58,28.
3. Анастасия Маркова (Вологодская обл.) – 58,90.
Брасс. 200 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.21,19.
2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,72.
3. Виталина Симонова (Новосибирская обл.) – 2.27,67.
- 26 августа 2022
-
20:41
-
20:32
-
20:25
-
19:42
-
19:29
-
19:22
-
18:47
-
18:28
-
17:49
-
16:03
-
15:46
-
14:27
-
13:59
-
13:42
-
13:06
-
12:51
-
12:22
-
11:56
-
11:48
-
11:29
-
11:10
-
11:03
-
10:53
-
10:39
-
08:00
-
04:01
- 25 августа 2022
-
21:48
-
20:29
-
18:54
-
18:15
-
17:55
-
16:29
-
16:06
-
15:57
-
15:48