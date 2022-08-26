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Колесников и Чикунова одержали победы в заключительный день Спартакиады-2022 по плаванию

Колесников и Чикунова одержали победы в заключительный день Спартакиады-2022 по плаванию
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В Санкт-Петербурге завершился турнир Спартакиады-2022 по плаванию. В заключительный день победы в индивидуальных видах одержали Климент Колесников, Александр Егоров, Александр Кудашев, Мария Каменева, Валерия Саламатина, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова.

Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург
Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 48,16.
2. Александр Щёголев (Санкт-Петербург) – 48,72.
3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 49,09.

1500 м

1. Александр Егоров (Москва) – 15.14,53.
2. Александр Степанов (Московская обл.) – 15.14,63.
3. Сергей Семёнов (Москва) – 15.20,65.

Баттерфляй. 200 м

1. Александр Кудашев (Самарская обл.) – 1.56,09.
2. Александр Харланов (Пензенская обл.) – 1.57,27.
3. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 1.58,07.

Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 24,31.
2. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 24,88.
3. Розалия Насретдинова (Москва) – 25,20.

200 м

1. Валерия Саламатина (Татарстан) – 1.57,53.
2. Анастасия Гуженкова (ХМАО-Югра) – 1.59,59.
3. Дарья Муллакаева (Москва) – 2.01,78.

Баттерфляй. 100 м

1. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,97.
2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 58,28.
3. Анастасия Маркова (Вологодская обл.) – 58,90.

Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.21,19.
2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,72.
3. Виталина Симонова (Новосибирская обл.) – 2.27,67.

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