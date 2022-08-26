Колесников и Чикунова одержали победы в заключительный день Спартакиады-2022 по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился турнир Спартакиады-2022 по плаванию. В заключительный день победы в индивидуальных видах одержали Климент Колесников, Александр Егоров, Александр Кудашев, Мария Каменева, Валерия Саламатина, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова.



Спартакиада-2022. Плавание. Санкт-Петербург

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 48,16.

2. Александр Щёголев (Санкт-Петербург) – 48,72.

3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 49,09.



1500 м

1. Александр Егоров (Москва) – 15.14,53.

2. Александр Степанов (Московская обл.) – 15.14,63.

3. Сергей Семёнов (Москва) – 15.20,65.



Баттерфляй. 200 м

1. Александр Кудашев (Самарская обл.) – 1.56,09.

2. Александр Харланов (Пензенская обл.) – 1.57,27.

3. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 1.58,07.



Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 24,31.

2. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) – 24,88.

3. Розалия Насретдинова (Москва) – 25,20.



200 м

1. Валерия Саламатина (Татарстан) – 1.57,53.

2. Анастасия Гуженкова (ХМАО-Югра) – 1.59,59.

3. Дарья Муллакаева (Москва) – 2.01,78.



Баттерфляй. 100 м

1. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,97.

2. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 58,28.

3. Анастасия Маркова (Вологодская обл.) – 58,90.



Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.21,19.

2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,72.

3. Виталина Симонова (Новосибирская обл.) – 2.27,67.