Марина Бех-Романчук завоевала бронзу этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в тройном прыжке. Из шести попыток Рохас удались только две, в лучшей из которых она приземлилась на отметке 15,31 метра.

Серебряным призёром стала Шаника Рикеттс из Ямайки с прыжком на 14,64 метра. Бронзу завоевала Марина Бех-Романчук, которая на днях стала чемпионкой Европы. Результат украинки ровно на метр хуже, чем у победительницы. Отметим также, что все попытки Рикеттс были дальше, чем лучший результат Бех-Романчук.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна

Тройной прыжок. Женщины

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31

2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,64

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31.